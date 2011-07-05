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Пуловер с короткими рукавами (ж) 267*06 BDF №1890
05.07.2011 22:56 | | Печать |
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|Описание моделей - Женские модели
Пуловер с короткими рукавами (ж) 267*06 (Бержер)
Размеры: 1-2-3-4-5
Материалы:
Нитки BERGELLE 100 (100 г. / 360 м.) (80 % aкрил, 20 % шерсть) цвет Is?re = 2-2-3-3-3 мотка.
Спицы № 2,5 и 3, 1 доп. спица.
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Вам сюда http://parijanka.info/tablicy-razmerov Смотрите таблицу Бержер.
Я думаю, Вы правы: кеттельный шов! :)
Сначала советую ВАм внимательно посмотреть чуть выше. Там есть (сразу под описанием) "Скачать схемы", там и выкройка и схемы.