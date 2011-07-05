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PostHeaderIcon Пуловер с короткими рукавами (ж) 267*06 BDF №1890

PostDateIcon05.07.2011 22:56 | | Печать |
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Описание моделей - Женские модели

Пуловер с короткими рукавами (ж) 267*06 (Бержер)

Размеры: 1-2-3-4-5

Материалы:

Нитки BERGELLE 100 (100 г. / 360 м.) (80 % aкрил, 20 % шерсть) цвет Is?re = 2-2-3-3-3 мотка.

Спицы № 2,5 и 3, 1 доп. спица.

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Комментарии  

 
#20 tatka-aa 25.04.2019 16:57
Спасибо за перевод и главное за возможность скачать.
 
 
#19 x61m 14.07.2018 05:24
Спасибо за перевод!!!
 
 
#18 NatalochkaBar 14.06.2016 05:10
Valdemar,

 
 
+1 #17 Valdemar 13.06.2016 21:54
Цитирую NatalochkaBar:
Спасибо, очень красивая кофточка!!! Подскажите, пожалуйста, каким размерам соответствуют данные размеры: 1-2-3-4-5? Спасибо!!!

Вам сюда http://parijanka.info/tablicy-razmerov Смотрите таблицу Бержер.
 
 
#16 NatalochkaBar 12.06.2016 19:10
Спасибо, очень красивая кофточка!!! Подскажите, пожалуйста, каким размерам соответствуют данные размеры: 1-2-3-4-5? Спасибо!!!
 
 
#15 xta51 27.09.2013 06:43
Спасибо за перевод! :fleur
 
 
#14 ЭльФ 24.09.2012 13:27
Цитирую yalymova58:
как лучше обработать горловину, кетельным швом пришить, или как?

Я думаю, Вы правы: кеттельный шов! :)
 
 
#13 yalymova58 24.09.2012 11:41
а кто подскажет, пжлста, как лучше обработать горловину, кетельным швом пришить, или как?
 
 
#12 Valdemar 03.11.2011 22:22
Цитирую Нелли Выше Радуги:
Вместо описания узоров лучше схемы давать)) И выкроек нет.

Сначала советую ВАм внимательно посмотреть чуть выше. Там есть (сразу под описанием) "Скачать схемы", там и выкройка и схемы.
 
 
-1 #11 Нелли Выше Радуги 03.11.2011 15:03
Вместо описания узоров лучше схемы давать)) И выкроек нет.
 
 
#10 Polovinka65 23.08.2011 18:56
Чудо как хорош!!!
 
 
#9 solala 07.08.2011 21:00
огромное спасибо за ссылку
 
 
#8 ЭльФ 07.08.2011 16:00
Две петли вместе изнаночной скрещенной Конец правой спицы продеть в обе петли слева направо и сзади наперед (за заднюю нить), как при вывязывании изнаночной скрещенной петли, и, через провязываемые петли, которые затем сбросить с левой спицы.
 
 
#7 solala 04.08.2011 20:33
Девочки, подскажите пожалуйста, в фантазийном узоре по изнаночной стороне написано 2 вместе изнаночными скрещенные. Это как вязать?
 
 
#6 ЭленПо 17.07.2011 17:52
Спасибо огромное!!! :flo
 
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